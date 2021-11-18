alina-maslova-te

Технический специалист

Здравствуйте! Меня зовут Алина! Что я умею и в чем есть опыт:

✔Подсказываю варианты воронок продаж

✔Настраиваю вебинары/автовебинары на Bizon 365 в различных связках (Zoom, OBS, YouTube)

✔Разрабатываю сайт на Tilda, подключаю платёжные системы

✔Настраиваю автоматические рассылки в сервисах Getrensponse, Sendpulse, Bothelp, Unisender

✔Настраиваю GetCourse (подключение домена/поддомена;

настройка почты, платежных систем, emeil-рассылки, настройки продуктов,предложений,

загрузка и оформление уроков и др)

✔Создаю мини-лендинги, рассылки и чат-боты на сервисе Bothelp

✔Есть навыки в работе Photoshop, Canva, Figma

О себе:

Я ответственно отношусь к выполнению заданий

В деле люблю точность и конкретику

Соблюдаю сроки выполнения работ

Умею быстро ориентироваться в процессах

Готова работать с теми, кто уважительно относится к себе и окружающим.

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