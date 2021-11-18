alina-maslova-te

Здравствуйте! Меня зовут Алина! Что я умею и в чем есть опыт:
✔Подсказываю варианты воронок продаж
✔Настраиваю вебинары/автовебинары на Bizon 365 в различных связках (Zoom, OBS, YouTube)
✔Разрабатываю сайт на Tilda, подключаю платёжные системы
✔Настраиваю автоматические рассылки в сервисах Getrensponse, Sendpulse, Bothelp, Unisender
✔Настраиваю GetCourse (подключение домена/поддомена;
настройка почты, платежных систем, emeil-рассылки, настройки продуктов,предложений,
загрузка и оформление уроков и др)
✔Создаю мини-лендинги, рассылки и чат-боты на сервисе Bothelp
✔Есть навыки в работе Photoshop, Canva, Figma
О себе:
Я ответственно отношусь к выполнению заданий
В деле люблю точность и конкретику
Соблюдаю сроки выполнения работ
Умею быстро ориентироваться в процессах
Готова работать с теми, кто уважительно относится к себе и окружающим.