Заказывал дизайн лендинга, было много кандидатов, но я по жизни привык помогать другим, сам понимаю как тяжело начинать, и решил дать шанс молодому начинающему дизайнеру. Теперь в своем решении ни капли не разочарован, это был правильный выбор. Алина еще до того как я ее выбрал, в лс предложила решение и прототип будущего дизайна, что говорит о серьезности ее намерений и о желании развиваться. Конечно время работы было несколько косяков и нестыковок, но она всегда была на связи, и вносила правки буквально "На лету". Мой итог: надо верить людям и давать шанс, тогда они вас точно не подведут, что и доказало наше сотрудничество. К стати не последнее) Рекомендую!