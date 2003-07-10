alina_avanesyan_

Алина Аванесян alina_avanesyan_

 
20 летРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер и верстальщик на Тильде

Занимаюсь созданием прототипов, дизайна и перенесением его в Тильду. Работаю с такими сервисами, как Figma, Adobe Photoshop и Tilda. Прошла уже более 2-х курсов по веб-дизайну и оформила свое собственное портфолио (переходите по ссылке: https://www.behance.net/alina_avanesyan). Предлагаю Вам свои услуги. Создам красивый и запоминающийся дизайн, перенесу его на платформу. Цены довольно низкие.

Также я занимаюсь профессиональной обработкой фотографий.

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Итак, мои услуги:

• создание прототипов

• отрисовка продающего дизайна

• создание сайта на Тильде

• создание баннеров и листовок

• обработка фотографий

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Пишите, всегда открыта к сотрудничеству)

FigmaTildaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Stovtoroj
Линат 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга
Заказывал дизайн лендинга, было много кандидатов, но я по жизни привык помогать другим, сам понимаю как тяжело начинать, и решил дать шанс молодому начинающему дизайнеру. Теперь в своем решении ни капли не разочарован, это был правильный выбор. Алина еще до того как я ее выбрал, в лс предложила решение и прототип будущего дизайна, что говорит о серьезности ее намерений и о желании развиваться. Конечно время работы было несколько косяков и нестыковок, но она всегда была на связи, и вносила правки буквально "На лету". Мой итог: надо верить людям и давать шанс, тогда они вас точно не подведут, что и доказало наше сотрудничество. К стати не последнее) Рекомендую!
Отличный заказчик! Меня сразу заинтересовал предложенный проект, было желание потрудиться. Работа оказалась интересной, так как Линат давал свободу для творческой реализации, чётко и понятно объяснял свои требования и снисходительно относился к моим просчётам. Мало того, благодаря опыту человека, владеющего на высоком уровне навыками программирования, заказчика, сотрудничество оказалось полезным. Спасибо Линату за честность и открытость, за оказанное мне доверие. Хороший заказчик, рекомендую!)
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