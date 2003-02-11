alina_melnikova3

Транскрибация! Быстро, качественно, всегда рада Вашим заказам!
Здравствуйте! Меня зовут Алина.
Ответственный, грамотный, энергичный человек.
Оказываю услуги по переводу аудио/видео в текст, набору текста, перепечатке с фотографий, написанию текстов/отзывов/объявлений, а так же написанию текстов в стиле рэп. Имею опыт в данных сферах работы. Владею навыками работы с программами Microsoft Office.
Все заказы выполняю максимально быстро, так как ценю своё время и время моих клиентов.
Буду ждать Ваших заказов. До встречи!
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