alina_melnikova3

Транскрибация! Быстро, качественно, всегда рада Вашим заказам!

Здравствуйте! Меня зовут Алина.

Ответственный, грамотный, энергичный человек.

Оказываю услуги по переводу аудио/видео в текст, набору текста, перепечатке с фотографий, написанию текстов/отзывов/объявлений, а так же написанию текстов в стиле рэп. Имею опыт в данных сферах работы. Владею навыками работы с программами Microsoft Office.

Все заказы выполняю максимально быстро, так как ценю своё время и время моих клиентов.

Буду ждать Ваших заказов. До встречи!