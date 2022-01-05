alina_sizova

Редактор, художник, переводчик
Люблю язык, а он любит меня.
Не жалею о решении посвятить себя филологии.
Готова отредактировать и вычитать Ваши тексты, от маленьких статей до крупных художественных произведений.
Кроме того, близко знакома с графическими редакторами и иллюстрацией, поэтому всегда помогу обработать и усовершенствовать ваши фото.
Обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Все по ТЗ, отлично, спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Всё прошло отлично, рекомендую!