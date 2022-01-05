alina_sizova

Редактор, художник, переводчик

Люблю язык, а он любит меня.

Не жалею о решении посвятить себя филологии.

Готова отредактировать и вычитать Ваши тексты, от маленьких статей до крупных художественных произведений.

Кроме того, близко знакома с графическими редакторами и иллюстрацией, поэтому всегда помогу обработать и усовершенствовать ваши фото.

Обращайтесь!