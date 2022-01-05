alina_sizova

Алина alina_sizova

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Редактор, художник, переводчик

Люблю язык, а он любит меня.

Не жалею о решении посвятить себя филологии.

Готова отредактировать и вычитать Ваши тексты, от маленьких статей до крупных художественных произведений.

Кроме того, близко знакома с графическими редакторами и иллюстрацией, поэтому всегда помогу обработать и усовершенствовать ваши фото.

Обращайтесь!

Отзывы заказчиков

Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Необходимо написать один коментарий о сайте
Все по ТЗ, отлично, спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Всё прошло отлично, рекомендую!
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