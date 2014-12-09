мои умения и навыки:

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- контентное наполнение и администрирование сайтов системы Simpla

- базовая обработка изображений- создание грамотных и привлекательных описаний товаров

- работа с сайтом создания рассылок (madmimi.com)

- работа с программой-клиентом для рассылки смс-сообщений

- работа с сайтом почты россии (отслеживание посылок, составление списков, заявки на поиск утраченных отправлений)

- ведение тематических блогов

- общение с клиентами по мере необходимости (не в качестве постоянного онлайн консультанта)

- грамотный русский

- базовый английский

- html-синтаксис по минимуму

что я ищу:

- удалённую работу

- работу с тектом (рерайт, копирайт, написание тематических статей, наполнение сайтов)

- адекватного работодателя, с которым можно договориться о времени и сроках выполнения работы и получить чёткие инструкции