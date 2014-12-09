мои умения и навыки:
- контентное наполнение и администрирование сайтов системы Simpla
- базовая обработка изображений- создание грамотных и привлекательных описаний товаров
- работа с сайтом создания рассылок (madmimi.com)
- работа с программой-клиентом для рассылки смс-сообщений
- работа с сайтом почты россии (отслеживание посылок, составление списков, заявки на поиск утраченных отправлений)
- ведение тематических блогов
- общение с клиентами по мере необходимости (не в качестве постоянного онлайн консультанта)
- грамотный русский
- базовый английский
- html-синтаксис по минимуму
что я ищу:
- удалённую работу
- работу с тектом (рерайт, копирайт, написание тематических статей, наполнение сайтов)
- адекватного работодателя, с которым можно договориться о времени и сроках выполнения работы и получить чёткие инструкции