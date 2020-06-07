Работаю с текстами
Пишу тексты, могу изложить одну и ту же информацию различными вариантами. Создаю структурированные тексты, без «воды». С удовольствием напишу текст на заданную тему, предварительно изучив ее и ознакомившись с нюансами. Владею русским языком на хорошем уровне, обладаю высокой грамотностью. Также могу работать с готовыми текстами, например, исправлять грамматические и пунктуационные ошибки.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!