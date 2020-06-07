alinagrineva

Алина alinagrineva

 
27 летРоссия/Новомосковск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю с текстами

Пишу тексты, могу изложить одну и ту же информацию различными вариантами. Создаю структурированные тексты, без «воды». С удовольствием напишу текст на заданную тему, предварительно изучив ее и ознакомившись с нюансами. Владею русским языком на хорошем уровне, обладаю высокой грамотностью. Также могу работать с готовыми текстами, например, исправлять грамматические и пунктуационные ошибки.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
maslova4mail
Маргарита 
46 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужен рерайт 30 описаний фильмов и сериалов по 1500 символов
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