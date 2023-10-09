Алина Гончар alinahoncharalinahonchar
Вітаю! Я починаючий веб-дизайнер з пристрастю до створення візуально привабливих та функціональних веб-сайтів.
Мої основні навички та вміння включають:
Figma: Вміння створювати інтерфейси, макети та прототипи, а також спільно працювати над проектами в режимі реального часу. Цей інструмент допомагає мені узгоджувати дизайн та функціональність.
Adobe Photoshop: Вміння обробляти та ретушувати фотографії, створювати графічні елементи та зображення для веб-сайтів.
Adobe Illustrator: Здатність створювати векторні графічні зображення та ілюстрації, які можуть бути легко масштабовані без втрати якості.
Я завжди відкрита до вивчення нових технологій та трендів у веб-дизайні, і завжди стараюся втілити їх у своїх проектах. Я також ціную співпрацю та здатність працювати в команді, адже разом ми можемо досягти більше.
Я готова приймати нові замовлення та виконувати проекти, які відповідають вашим потребам. Зв'яжіться зі мною, і ми разом створимо привабливий та ефективний веб-дизайн, який привертає увагу вашої аудиторії та сприяє розвитку вашого бізнесу.
Не соромтеся зв'язатися зі мною, і ми обговоримо ваші потреби та очікування. Разом ми зробимо ваші проекти видовищними та успішними!
Детальніше портфоліо тут:
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