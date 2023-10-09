Веб-дизайнер ui/ux дизайнер

Вітаю! Я починаючий веб-дизайнер з пристрастю до створення візуально привабливих та функціональних веб-сайтів.

Мої основні навички та вміння включають:

Figma: Вміння створювати інтерфейси, макети та прототипи, а також спільно працювати над проектами в режимі реального часу. Цей інструмент допомагає мені узгоджувати дизайн та функціональність.

Adobe Photoshop: Вміння обробляти та ретушувати фотографії, створювати графічні елементи та зображення для веб-сайтів.

Adobe Illustrator: Здатність створювати векторні графічні зображення та ілюстрації, які можуть бути легко масштабовані без втрати якості.

Я завжди відкрита до вивчення нових технологій та трендів у веб-дизайні, і завжди стараюся втілити їх у своїх проектах. Я також ціную співпрацю та здатність працювати в команді, адже разом ми можемо досягти більше.

Я готова приймати нові замовлення та виконувати проекти, які відповідають вашим потребам. Зв'яжіться зі мною, і ми разом створимо привабливий та ефективний веб-дизайн, який привертає увагу вашої аудиторії та сприяє розвитку вашого бізнесу.

Не соромтеся зв'язатися зі мною, і ми обговоримо ваші потреби та очікування. Разом ми зробимо ваші проекти видовищними та успішними!

Детальніше портфоліо тут:

https://www.behance.net/02ac23e4