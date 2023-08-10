Крутой таргетолог

Мене звати Аліна і я спеціаліст по таргетованій рекламі в інстаграм і фейсбук. Приводжу клієнтів для Вашої ніші а також цільових підписників.

З мого досвіду середня ціна за повідомлення 1 -2$. Також я вам даю чек лист за допомогою якого ви будете швидко закривати цих клієнтів.

При роботі в команді зі мною, ваші результати будуть в рази кращими і тим самим, дохід буде вищий

Я дуже зацікавлена у співпраці з вами, і Ви будете задоволені у співпраці зі мною)