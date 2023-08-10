Крутой таргетолог
Мене звати Аліна і я спеціаліст по таргетованій рекламі в інстаграм і фейсбук. Приводжу клієнтів для Вашої ніші а також цільових підписників.
З мого досвіду середня ціна за повідомлення 1 -2$. Також я вам даю чек лист за допомогою якого ви будете швидко закривати цих клієнтів.
При роботі в команді зі мною, ваші результати будуть в рази кращими і тим самим, дохід буде вищий
Я дуже зацікавлена у співпраці з вами, і Ви будете задоволені у співпраці зі мною)
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