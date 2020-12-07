Алина Конохова alinakonokhovaalinakonokhova
34 годаИордания/Амман
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Верстальщик
- Цель: получить профессиональный опыт в качестве верстальщика и вырасти до Fullstack developer.Моя страсть – верстка и веб-разработка.
- Свободно владею английским (живу за границей последние 9 лет).
- Прохожу обучение на FreeCodeCamp ( https://www.freecodecamp.org/alinakonokhova ).
- Могу создать в Photoshop дизайн адаптивной версии сайта.
- Имею практический опыт в верстке (вот ссылка https://github.com/alinakonokhova/maximal.ru , без дизайн-макета, верстка с картинки).
- Перфекционистка (поэтому жить не могу без PixelPerfect).
- Могу быстро найти необходимую информацию с помощью поисковых систем.
- Патологическая страсть к самообучению. Если я чего-то не знаю для разработки, не смогу уснуть, пока не получу результат.
- Обожаю читать книги (веб-разработка, копирайтинг, продажи, саморазвитие). Последняя книга "You Don't Know JavaScript".
- Работаю только удаленно.