alinakonokhova

Алина Конохова alinakonokhova

 
34 годаИордания/Амман
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Верстальщик
  • Цель: получить профессиональный опыт в качестве верстальщика и вырасти до Fullstack developer.Моя страсть – верстка и веб-разработка.
  • Свободно владею английским (живу за границей последние 9 лет).
  • Прохожу обучение на FreeCodeCamp ( https://www.freecodecamp.org/alinakonokhova ).
  • Могу создать в Photoshop дизайн адаптивной версии сайта.
  • Имею практический опыт в верстке (вот ссылка https://github.com/alinakonokhova/maximal.ru , без дизайн-макета, верстка с картинки).
  • Перфекционистка (поэтому жить не могу без PixelPerfect).
  • Могу быстро найти необходимую информацию с помощью поисковых систем.
  • Патологическая страсть к самообучению. Если я чего-то не знаю для разработки, не смогу уснуть, пока не получу результат.
  • Обожаю читать книги (веб-разработка, копирайтинг, продажи, саморазвитие). Последняя книга "You Don't Know JavaScript".
  • Работаю только удаленно.
JavascriptPhotoshop