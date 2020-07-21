alinaleonidovna

Копирайтер: написание уникальных текстов на любые темы

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Я - копирайтер с опытом работы 8 лет. Пишу статьи, обзоры, рекламные тексты, живые посты для социальных сетей, комментарии, отзывы. Работаю с разными темами, быстро учусь и усваиваю новую информацию, готова к экспериментам. Перед тем, как приступать к Заказам, внимательно читаю ТЗ и берусь только за то, что способна выполнить отлично и в срок.

Работаю со сложными структурированными ТЗ, сервисами Адвего, Главред, Тургенев, Истио, Етхт, Текст.ру и др. Адекватно реагирую на замечания, доработки делаю оперативно, если они нужны.

В приоритете долгосрочное сотрудничество с постоянными заказчиками. Спасибо за внимание!