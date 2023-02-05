alinarosynyuk22

Мене звати Аліна, мені 22 роки.
У свої 22 я працюю у трьох нішах та здобуваю другій ступінь вищої освіти «Магістра».
Відкрила власний Онлайн магазин сумок, і успішно просуваю його, як SSM спеціаліст.
Пропоную свої послуги в таких напрямках, як :
SMM-менеджер по роботі з лідерами думок.
Моє завдання — прокачувати сторінки бренду до бажаної кількості підписників та формувати позитивний імідж компанії.
Типові обов’язки:
пошук блогерів відповідно до цільової аудиторії сторінки;
побудова комунікації з лідерами думок;
контроль виконання обов’язків блогерами, з якими вдалося домовитися про співпрацю;
аналіз ефективності рекламних інтеграцій.
Візуальний асистент.
Основний моїм завданням завжди бути в курсі візуальних трендів і вміння створити красивий контент навіть із розфокусованих знімків.
Типові обов’язки:
розробка візуальної концепції профілю;
пошук референсів для фотосесій;
організація фотосесій, відбір фото та обробка відповідно до концепції;
планування контенту для стрічки в інстаграм та узгодження з клієнтом;
Спеціаліст з перекладу.
Займаюсь перекладанням текстів чи промов з однієї мови на іншу.
•Англіська
•Українська
•Німецька
•Російська
Напрямки в яких я працю :
художній переклад — тобто перекладання художніх творів, статей, віршів тощо;
технічний переклад — переклад інструкцій, креслень, довідників, технічної документації;
переклад розважального контенту: реклами, комп’ютерних ігор, фільмів.
Дякую, що приділили час моєму резюме.
Буду рада співпраці.