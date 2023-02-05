alinarosynyuk22

SMM-менеджер по роботі з лідерами думок та візуалу / ПЕРЕКЛАДАЧ

Мене звати Аліна, мені 22 роки.

У свої 22 я працюю у трьох нішах та здобуваю другій ступінь вищої освіти «Магістра».

Відкрила власний Онлайн магазин сумок, і успішно просуваю його, як SSM спеціаліст.

Пропоную свої послуги в таких напрямках, як :

SMM-менеджер по роботі з лідерами думок.

Моє завдання — прокачувати сторінки бренду до бажаної кількості підписників та формувати позитивний імідж компанії.

Типові обов’язки:

пошук блогерів відповідно до цільової аудиторії сторінки;

побудова комунікації з лідерами думок;

контроль виконання обов’язків блогерами, з якими вдалося домовитися про співпрацю;

аналіз ефективності рекламних інтеграцій.

Візуальний асистент.

Основний моїм завданням завжди бути в курсі візуальних трендів і вміння створити красивий контент навіть із розфокусованих знімків.

Типові обов’язки:

розробка візуальної концепції профілю;

пошук референсів для фотосесій;

організація фотосесій, відбір фото та обробка відповідно до концепції;

планування контенту для стрічки в інстаграм та узгодження з клієнтом;

Спеціаліст з перекладу.

Займаюсь перекладанням текстів чи промов з однієї мови на іншу.

•Англіська

•Українська

•Німецька

•Російська

Напрямки в яких я працю :