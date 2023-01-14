Привет! Меня зовут Алина, и я с радостью помогу вам с дизайном

Помогу решить и реализовывать коммерческие и творческие проекты в дизайне.

Работаю по ТЗ, вношу любые правки в дизайн до полного утверждения макета. Также ориентируюсь исключительно на результат, поэтому открыта к правкам.

МОИ УСЛУГИ:·

- Создание лендингов

- Создание корпоративных сайтов

- Создание интернет-магазинов

- Создание сайтов-портфолио

- Оформление страниц в социальных сетях

- Создание баннеров

Telegram: @AlinaSamoilenko

Почта: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/alina_.s_/

https://www.instagram.com/maylens_design/?igshid=YmMyMTA2M2Y=