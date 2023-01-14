Привет! Меня зовут Алина, и я с радостью помогу вам с дизайном
Помогу решить и реализовывать коммерческие и творческие проекты в дизайне.
Работаю по ТЗ, вношу любые правки в дизайн до полного утверждения макета. Также ориентируюсь исключительно на результат, поэтому открыта к правкам.
МОИ УСЛУГИ:·
- Создание лендингов
- Создание корпоративных сайтов
- Создание интернет-магазинов
- Создание сайтов-портфолио
- Оформление страниц в социальных сетях
- Создание баннеров
Telegram: @AlinaSamoilenko
Почта: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/alina_.s_/
https://www.instagram.com/maylens_design/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Портфолио
- E-Learning Landing Page27 просмотров
- Landing page - eCommerce community25 просмотров
- Сервис бронирования апартаментов21 просмотр
- Сайт кондитерской | Confectionery Web Design22 просмотра