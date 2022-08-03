alinkbondarenko

Программист 1С, помогу по любым вопросам!

Программист 1С, опыт работы 10 лет. Обновление измененных конфигураций 1С, восстановление БД любой сложности (кроме шифрованных), настройка синхронизации, написание правил конвертации, ВПФ, изменение конфигурации путем изменения как основной конфигурации так и при помощи расширений, актуализация расширений, автоматизация работы с торговыми площадками, настройка и подключение торгового оборудования. Опыт работы с маркируемой продукцией. Написание обмена по API. Настройка ПРРО/РРО.