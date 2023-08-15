alirzaevas

Редактор, Копирайтер

Выпускница Бакинского Славянского Университета, факультет филологии русского языка и литературы. С 2014-го года по 2020 работала как SMM, копирайтер. Люблю редактировать тексты на различную тематику.

Занимаюсь копирайтингом, обработкой текстов, переводом текстов на азербайджанский, русский и английский. Английский на уровне Upper-intermediate.

Также на профессиональном уровне делаю корпоративные посты (фото) для инстаграм страниц: работаю на Photoshop-е.

В работе ценю скорость и качество, поэтому к поставленным задачам отношусь ответственно. Все задачи выполняю в срок. Буду рада нашему сотрудничеству.