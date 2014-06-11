Видеомонтаж

Работаю быстро и качественно, а главное с идеей! Гарантирую оригинальность и индивидуальный подход к каждому проекту =) Могу свести отснятый материал в оригинальную композицию, или сделать ребрендинг уже существующего проекта (например, в сфере инфобизнеса). Работала с разными направлениями: социальной рекламой, коммерческой рекламой, поздравления ко дню рождения и т.д. Работаю в программах: Adobe after effects, Camtasia studio, Pinnacle studiо.