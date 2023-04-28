Графический дизайнер широкого профиля

Привет! Меня зовут Алишер, я из города Ташкент, Узбекистан

Я являюсь графическим дизайнером широкого профиля с многолетним опытом. Я смогу помочь вам создать красочную и продающую презентацию, создать привлекательную айдентику для вашего бренда, публикации для социальных сетей и многое другое. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество, а от себя я могу гарантировать качество выполненной работы в указанные сроки и оставаться на связи в любых форс мажорных ситуациях.

Мое портфолио по ссылке:



https://drive.google.com/file/d/1vKcQimFm4y3QQieW-lxVdx0lRv3b6pCo/view