Алия Хуснутдинова
Веб-дизайн, графический дизайн
Работаю в программах Figma, Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг в рамках марафона76 просмотров
- Идея для главного экрана94 просмотра
- Брендирование холодильника121 просмотр
- Листовка для ресторана138 просмотров
- Листовка для рекламного агенства100 просмотров
- Листовка для строительной компании98 просмотров
- Листовка для ресторана "Своя Компания"119 просмотров
- Листовки для ресторана "Своя Компания"91 просмотр
- Постер106 просмотров
- Логотип для авторских туров79 просмотров
- Иллюстрации85 просмотров
Дизайн сайтов
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