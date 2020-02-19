aliya120794

Алия Хуснутдинова aliya120794

 
29 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Алия Хуснутдинова

Веб-дизайн, графический дизайн

Работаю в программах Figma, Adobe XD, Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop, CorelDRAW

FigmaCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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