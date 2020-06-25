Квинтэссенция настойчивости, компетентности и организованности в молодой девушке не заставит долго ждать качественных результатов в любой работе!

Привет,Hello,Сәлам ✅ (кажется, это уже намёк на то, что я знаю три языка - русский, английский и татарский)

Если сегодня карта легла так, что Вы заинтересовались моей помощью, а я готова эту помощь оказать, то я не против рассказать о себе подробнее⤵

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Меня зовут Алия и мне 19 лет!

Я заядлая трудяга, жадная к знаниям и новому опыту.

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Учусь на экономиста не по расчёту, а по любви, она у нас взаимная, поэтому цифры, аналитика и критическое мышление - одни из моих сильных сторон♟

Работаю управляющей в салоне красоты и часто создаю красоту сама (по секрету, пилю ногти, а не мозги), поэтому управление коллективом, грамотный подход к клиентам(веду непрерывное общение с клиентами) и творчество - тоже обо мне✅

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Веду проф.блог в Instagram и слежу за всеми веяниями онлайн пространства

МогуУмеюПрактикую: Копирайт, рерайт, ведение/ассистирование блога, создание продающих/развлекательных/компетентных/полезных постов, создание контент-планов в ленту/stories, видео/фото-макеты, создание

сценариев и их воплощение, создание презентаций на различные тематики.

Креативная подача, инициативность, заинтересованность, быстрое и качественное исполнение - то, что лежит во главе угла всего, за что я берусь!

Если важен результат, а не факт исполнения - то я уже на пол пути к завершению вашего заказа!

Раз я здесь, то мне точно нужна работа, а у вас она есть, поможем друг другу?