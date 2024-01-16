Меня зовут Алексей.
Я разрабатываю сайты, которые решают основные бизнес-задачи:
увеличение продаж, повышение имиджа и лояльности клиентов.
Моя работа это создание адаптивного, динамичного
и оптимизированного сайта для вашей компании.
Это ваш первый сайт?
Помогу грамотно представить ваш бизнес в интернете.
Искренне люблю своё дело
и с удовольствием поработаю с вашим макетом
или помогу создать свой, а ещё моё хобби это фотография.
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Мои навыки:
-HTML5, CSS3
-Landing Page (от а до я)
-JS(Jquery)
-верстка сайтов
-Интеграция в modx, Wordpress
-дизайн (Figma,Photoshop, Illustrator)
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Ценю в работе:
Честность, выполнение задач в поставленные сроки,
всегда перепроверяю свою работу и свожу количество ошибок к 0%,
гарантирую дружелюбное, рабочее общение
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Контакты:
[email protected] | email
https://www.instagram.com/alexey_shok/ | instagram
8 905 797 10 30 | Whatsapp
Портфолио
- Сайт визитка68 просмотров
- Информационный сайт63 просмотра
- Отели56 просмотров
- Инфо сайт61 просмотр
- Инфо-сайт52 просмотра
- Дизайн инфо сайта43 просмотра