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Меня зовут Алексей.

Я разрабатываю сайты, которые решают основные бизнес-задачи:

увеличение продаж, повышение имиджа и лояльности клиентов.

Моя работа это создание адаптивного, динамичного

и оптимизированного сайта для вашей компании.

Это ваш первый сайт?

Помогу грамотно представить ваш бизнес в интернете.

Искренне люблю своё дело

и с удовольствием поработаю с вашим макетом

или помогу создать свой, а ещё моё хобби это фотография.

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Мои навыки:

-HTML5, CSS3

-Landing Page (от а до я)

-JS(Jquery)

-верстка сайтов

-Интеграция в modx, Wordpress

-дизайн (Figma,Photoshop, Illustrator)

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Ценю в работе:

Честность, выполнение задач в поставленные сроки,

всегда перепроверяю свою работу и свожу количество ошибок к 0%,

гарантирую дружелюбное, рабочее общение

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Контакты:

[email protected] | email

https://www.instagram.com/alexey_shok/ | instagram

8 905 797 10 30 | Whatsapp