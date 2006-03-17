Дизайн кафе, бара, ресторана.

Российская студия дизайна ALLARTSDESIGN реализовано по России более 450 общественных пространств.

Рестораны, кафе, бары, клубы, детские, фастфуд, пабы, кальянные, караоке, фудкорт, отель, поинты, магазин, банк, батутцентры, спорткомплексы, офисы, торговые центры, салон авто, бургерные, кофейни и др.

Наши релизы посетили более 15млн. жителей страны, в таких городах как: Москва, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Березники, Пермь, Соликамск, Сочи, Красная поляна, Нижневартовск.

Публикации в более чем 48 стран мира, учебники, книги о дизайне, журналы и электронные издания. (США, Китай, Израиль, Канада, Бразилия, Индия, Корея, Вьетнам, Россия и т.д.)

Спикер самых масштабных российских выставок в Crocus Expo, таких как MosBuild, PIR, OikosDay, InDecor Moscow.

Работы входят в TOP100 лучших общественных пространств России.

Более 30 наград и дипломов с конкурсов в различных городах страны.

Член международной ассоциации VATIKAM (Франция).