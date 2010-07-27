Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы ещё раз попытаться найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же ...
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы ещё раз попытаться найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо будет ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо будет ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад