Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы ещё раз попытаться найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же ...