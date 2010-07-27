allekskey

Алексей allekskey

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ + продвижение

    Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы ещё раз попытаться найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ с продвижением

    Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы ещё раз попытаться найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт

    $250

    Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо будет ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт

    $250

    Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо будет ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт

    $250

    Здравствуйте фрилансеры. Хотелось бы найти среди Вас человека, который сделает для меня сайт. Сайт будет содержать много информации (пример сайта-конкурента http://www.mds-sw.ru/) в дальнейшем я планирую что сайт будет рости и развиватся. Так же мне необходимо ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад