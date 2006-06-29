"Internet Projects" - петербургская компания, основанная в июле 1999 года. Специализируется на оказании услуг посредством и в среде интернета. Среди акционеров компании - венчурные фонды: Российский Технологический Фонд и Nordic Russian Management Company (NORUM)

Компания развивает два основных направления бизнеса:

Информационный канал Subscribe.Ru

Сервис опросов интернет-аудитории VoxRu.Net

Информационный канал Subscribe.Ru является одной из крупнейших рекламных площадок в Интернете. В настоящее время в службе почтовых рассылок Subscribe.Ru открыто более 25000 рассылок, которые регулярно доставляются более чем 3 000 000 подписчиков. Аудитория получателей рассылок увеличивается каждый день на 3 000 человек. Ежемесячно Subscribe.Ru распространяет более 100 миллионов электронных писем по всему миру и, таким образом, занимает 1-ое место в России и входит в 20-ку крупнейших служб почтовых рассылок в мире.

VoxRu.Net - Глас Рунета - подразделение компании, проводящее опросы интернет-аудитории, в том числе и по заказам СМИ, компаний-производителей и фирм, предлагающих свои услуги как в сети, так и на традиционном рынке. VoxRu.Net располагает опросной панелью из 50 000 предварительно проанкетированных респондентов.

Компания "Internet Projects" сегодня:

обслуживает свыше 3 миллионов уникальных подписчиков.

активно участвует в выставках, семинарах и конференциях как петербургского, так и федерального масштабов.

имеет представительства в Москве, Беларуси и Украине.