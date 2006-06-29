Требуется сделать эскиз для сайта и частичное программирование состоящий из разделов 1. каталог (компаний и организаций) 2. Активный отдых (пейнтбол описания, каталог клубов, заказ игр) 2. мобилки (каталог, описание) 3. Природа (растения, животные описания в виде каталога) 3. Новости ...
Projects Internet allinformallinform
"Internet Projects" - петербургская компания, основанная в июле 1999 года. Специализируется на оказании услуг посредством и в среде интернета. Среди акционеров компании - венчурные фонды: Российский Технологический Фонд и Nordic Russian Management Company (NORUM)
Компания развивает два основных направления бизнеса:
Информационный канал Subscribe.Ru
Сервис опросов интернет-аудитории VoxRu.Net
Информационный канал Subscribe.Ru является одной из крупнейших рекламных площадок в Интернете. В настоящее время в службе почтовых рассылок Subscribe.Ru открыто более 25000 рассылок, которые регулярно доставляются более чем 3 000 000 подписчиков. Аудитория получателей рассылок увеличивается каждый день на 3 000 человек. Ежемесячно Subscribe.Ru распространяет более 100 миллионов электронных писем по всему миру и, таким образом, занимает 1-ое место в России и входит в 20-ку крупнейших служб почтовых рассылок в мире.
VoxRu.Net - Глас Рунета - подразделение компании, проводящее опросы интернет-аудитории, в том числе и по заказам СМИ, компаний-производителей и фирм, предлагающих свои услуги как в сети, так и на традиционном рынке. VoxRu.Net располагает опросной панелью из 50 000 предварительно проанкетированных респондентов.
Компания "Internet Projects" сегодня:
обслуживает свыше 3 миллионов уникальных подписчиков.
активно участвует в выставках, семинарах и конференциях как петербургского, так и федерального масштабов.
имеет представительства в Москве, Беларуси и Украине.
- Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написание скрипта и встраивание его в шаболны заказчика Юзер регистрируется, платит мани с кредитки (2checkout) и получает право отправки ОДНОГО письма на определенный e-mail (только на определенный!!! Например [email protected]). Когда заходит под логином позже, видит ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад