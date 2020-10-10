Я - дизайнер, могу создать как проект обустройства интерьера, так и сделать логотип, коллажи, дизайн упаковки и просто нарисовать все что угодно.

Я студентка 3 курса высшего учебного заведения и учусь по специальности дизайнер среды, обладаю навыками проектирования, знаниями законодательства по перепланировкам, могу нарисовать все что угодно, пройдены академический рисунок и живопись. Работаю в таких программах, как ArchiCad, AutoCad, Adobe Photoshop, Corel Draw, 3Ds max, Illustrator, PRO100 и других. Есть портфолио с готовыми проектами, логотипами, рисунками