Никогда не повторяйте - это притупляет ум.
Вы всегда должны оживлять и вызывать интерес к тому, что делаете...
Б.К.С. Айенгар
Профессиональный аналитик и специалист по военным, общественно-политическим и гуманитарным проектам,
два высших образования (инженер и психолог).
Возьму на себя ваши заботы по разработке и исполнению текстов.
Используйте возможность применить мой опыт и знания с пользой для себя.
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Отзывы заказчиков
$92
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
Честен, корректен, неравнодушен к своему делу. Успеха и процветания!
Копирайтинг
2 отзыва
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга