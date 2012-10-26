allpilot

Алексей allpilot

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Никогда не повторяйте - это притупляет ум.

Вы всегда должны оживлять и вызывать интерес к тому, что делаете...

Б.К.С. Айенгар

Профессиональный аналитик и специалист по военным, общественно-политическим и гуманитарным проектам,

два высших образования (инженер и психолог).

Возьму на себя ваши заботы по разработке и исполнению текстов.

Используйте возможность применить мой опыт и знания с пользой для себя.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$92
10 баллов
3 года назад
Написать рерайт на 45 описаний отелей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mekhron
Мехрон 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт нескольких статей
Отличный исполнитель. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Честен, корректен, неравнодушен к своему делу. Успеха и процветания!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга