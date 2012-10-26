Никогда не повторяйте - это притупляет ум.

Вы всегда должны оживлять и вызывать интерес к тому, что делаете...

Б.К.С. Айенгар

Профессиональный аналитик и специалист по военным, общественно-политическим и гуманитарным проектам,

два высших образования (инженер и психолог).

Возьму на себя ваши заботы по разработке и исполнению текстов.

Используйте возможность применить мой опыт и знания с пользой для себя.