Ищу програмиста для разработки модулей под SLAED CMS, если есть жилание пишите на [email protected]
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Ищу програмиста для разработки модулей под SLAED CMS, если есть жилание пишите на [email protected]
Предлагаем принять участие в разработке и поддержки информационно-поискового портала ALLWEB.COM.UA Оплата: Высокая по результатам
Нужен скрипт рейтинга сайтов (после регистрации в рейтинге клиент получает код счетчика и устанавливает на своей странице), нужна полная статистика по поситителям зарегистрированого пользователя. Нужна база данных в txt файлах, а не в sql