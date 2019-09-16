Здравствуйте
Моя цель: Cоздать для вас сайт который вам нужен!
Навыки:
- HTML5, CSS3
- Javascript , jquery (на уровне подключения модулей)
- Flexbox
- Юзабилитисайта
- Адаптивнаяверстка
- Фиксированнаяверстка
-Кроссбраузерная верстка
- Wordpress
- Boodstrap 4
Достижения:
- Благодарязнаниям верстки разработал собственный курс «Базовый курс по CSS3» который я отправлял по всейРоссии, обложка которого и портфолио, вы можете увидеть перейдя по ссылке
https://yadi.sk/d/tJynRPH41EoiEg
- Так же создал собственные три интернет магазина "Доставка цветов по Казани", "Наушники Monster Beats", "Профессиональная косметика для волос и ногтей"
Мои контакты:
г. Казань
Телефон: +7 (999)-163-59-88, whatsapp
Skype: almazalmaz866
Instagram: almazahmiev
Telegram: @almazahmiev
Вконтаке: almazahmiev
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