almazahmiev

Алмаз almazahmiev

 
30 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Моя цель сделать то что вам нужно!!!

Здравствуйте

Моя цель: Cоздать для вас сайт который вам нужен!

Навыки:

- HTML5, CSS3

- Javascript , jquery (на уровне подключения модулей)

- Flexbox

- Юзабилитисайта

- Адаптивнаяверстка

- Фиксированнаяверстка

-Кроссбраузерная верстка

- Wordpress

- Boodstrap 4

Достижения:

- Благодарязнаниям верстки разработал собственный курс «Базовый курс по CSS3» который я отправлял по всейРоссии, обложка которого и портфолио, вы можете увидеть перейдя по ссылке

https://yadi.sk/d/tJynRPH41EoiEg

- Так же создал собственные три интернет магазина "Доставка цветов по Казани", "Наушники Monster Beats", "Профессиональная косметика для волос и ногтей"

Мои контакты:

г. Казань

Телефон: +7 (999)-163-59-88, whatsapp

Skype: almazalmaz866

Instagram:  almazahmiev

Telegram: @almazahmiev

Вконтаке: almazahmiev

JavascriptWordPressHTMLjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$38
7 баллов
4 года назад
Нужно добавить контакты компаний проводящих оценку автомобилей на сайт
Задание сорвалось, исполнитель залил ноутбук.
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