Моя цель сделать то что вам нужно!!!

Здравствуйте

Моя цель: Cоздать для вас сайт который вам нужен!

Навыки:

- HTML5, CSS3

- Javascript , jquery (на уровне подключения модулей)

- Flexbox

- Юзабилитисайта

- Адаптивнаяверстка

- Фиксированнаяверстка

-Кроссбраузерная верстка

- Wordpress

- Boodstrap 4

Достижения:

- Благодарязнаниям верстки разработал собственный курс «Базовый курс по CSS3» который я отправлял по всейРоссии, обложка которого и портфолио, вы можете увидеть перейдя по ссылке

https://yadi.sk/d/tJynRPH41EoiEg

- Так же создал собственные три интернет магазина "Доставка цветов по Казани", "Наушники Monster Beats", "Профессиональная косметика для волос и ногтей"

Мои контакты:

г. Казань

Телефон: +7 (999)-163-59-88, whatsapp

Skype: almazalmaz866

Instagram: almazahmiev

Telegram: @almazahmiev

Вконтаке: almazahmiev