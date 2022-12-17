Веб-программист, Python, Django

Занимаюсь разработкой ботов на языке программирования python, для таких социальных сетей как вконтакте, твитч, телеграмм и т.д., также занимаюсь доработкой сайтов на CMS Wordpress., правка верстке на сайте и т.д.

Обращайтесь выполняю все быстро, а главное качественно.

Разработка на платфооме Creatio.