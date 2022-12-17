Веб-программист, Python, Django
Занимаюсь разработкой ботов на языке программирования python, для таких социальных сетей как вконтакте, твитч, телеграмм и т.д., также занимаюсь доработкой сайтов на CMS Wordpress., правка верстке на сайте и т.д.
Обращайтесь выполняю все быстро, а главное качественно.
Разработка на платфооме Creatio.
Портфолио
- Студия натяжных потолков Гранд-5104 просмотра
- Сервис подбора септиков119 просмотров
- Сайт службы такси98 просмотров
- Сервис побора септиков114 просмотров
- Сайт междугороднего такси в Крыму77 просмотров