alnbv

Алина Белова alnbv

 
25 летГрузия/Батуми
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
UX UI Дизайнер

Обладаю хорошими навыками визуального мышления и умею создавать эффективные пользовательские интерфейсы. Я также имею опыт создания прототипов и тестирования пользовательских интерфейсов.  Стараюсь использовать гибкий подход при проектировании пользовательского интерфейса, чтобы взаимодействовать с заказчиками и пользовательской аудиторией, чтобы создать эффективный и удобный продукт.
Создаю минималистический и интуитивно понятный дизайн, который легко используется пользователем и вызывает позитивные эмоции. Я также уделяю большое внимание деталям и работе с цветовой гаммой.

Знакома с такими программами как: Adobe XD, Photoshop, Illustrator (базовый уровень), Figma

FigmaIllustratorPhotoshop
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $20от 14 дней
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