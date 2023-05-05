UX UI Дизайнер
Обладаю хорошими навыками визуального мышления и умею создавать эффективные пользовательские интерфейсы. Я также имею опыт создания прототипов и тестирования пользовательских интерфейсов. Стараюсь использовать гибкий подход при проектировании пользовательского интерфейса, чтобы взаимодействовать с заказчиками и пользовательской аудиторией, чтобы создать эффективный и удобный продукт.
Создаю минималистический и интуитивно понятный дизайн, который легко используется пользователем и вызывает позитивные эмоции. Я также уделяю большое внимание деталям и работе с цветовой гаммой.
Знакома с такими программами как: Adobe XD, Photoshop, Illustrator (базовый уровень), Figma
Портфолио
- Лендин страница для кофешопанет просмотров
- Обложка для альбомов\винила1 просмотр
Дизайн сайтов
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$20/час
от $20от 14 дней
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