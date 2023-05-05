UX UI Дизайнер

Обладаю хорошими навыками визуального мышления и умею создавать эффективные пользовательские интерфейсы. Я также имею опыт создания прототипов и тестирования пользовательских интерфейсов. Стараюсь использовать гибкий подход при проектировании пользовательского интерфейса, чтобы взаимодействовать с заказчиками и пользовательской аудиторией, чтобы создать эффективный и удобный продукт.

Создаю минималистический и интуитивно понятный дизайн, который легко используется пользователем и вызывает позитивные эмоции. Я также уделяю большое внимание деталям и работе с цветовой гаммой.

Знакома с такими программами как: Adobe XD, Photoshop, Illustrator (базовый уровень), Figma