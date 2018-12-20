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- Перевод с русс на турец-с турец на русс194 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Пока "собирал" заявки, Алуа успела сделать презентацию!!! То есть, нам оставалось только внести изменения, дополнить информацией и вуаля! Презентация готова. Задача, решение которой представлялась сомнительной в столь сжатые сроки, была решена, да еще и время осталось :) Одним словом: РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Михаилом! Спасибо!