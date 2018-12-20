aloha94

Алуа Чырак aloha94

 
29 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Выполняю заказы максимально быстро! 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
kkk6kkk
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Презентация на 10-15 листров
Пока "собирал" заявки, Алуа успела сделать презентацию!!! То есть, нам оставалось только внести изменения, дополнить информацией и вуаля! Презентация готова. Задача, решение которой представлялась сомнительной в столь сжатые сроки, была решена, да еще и время осталось :) Одним словом: РЕКОМЕНДУЮ!!!
Приятно было работать с Михаилом! Спасибо!
Ответный отзыв