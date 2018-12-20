Пока "собирал" заявки, Алуа успела сделать презентацию!!! То есть, нам оставалось только внести изменения, дополнить информацией и вуаля! Презентация готова. Задача, решение которой представлялась сомнительной в столь сжатые сроки, была решена, да еще и время осталось :) Одним словом: РЕКОМЕНДУЮ!!!