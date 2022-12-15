alona_lov

Альона alona_lov

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI Designer

Привіт, я Альона - UX/UI Designer.


Я відповідальний, надійний і повний ентузіазму спеціаліст. Але, що найголовніше - я дуже мотивована. Я готова повністю присвятити свій час проєктам та роботі. Я вважаю себе позитивною та відкритою людиною, що безумовно допомагає мені в комунікації.

Мої Hard skills: Figma; Photoshop; Illustrator; Miro; Sketch; Wireframes; Prototypes.

Мої Soft skills: креативність; відповідальність; самоуправління; організаційні навички; вміння аналізувати; швидке навчання.

Моя освіта: диплом з відзнакою Powercode Academy “Web designer”

Мої хобі: кіно, музика, книги, подорожі.


Моя спеціалізація:
- Landing Page
- Інтернет-магазин
- Корпоративний сайт
- Адаптація під мобільні пристрої
- Сайт візитки
- Мобільні додатки

Моє портфоліо: https://www.behance.net/alonalobovykova

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