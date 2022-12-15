UX/UI Designer
Привіт, я Альона - UX/UI Designer.
Я відповідальний, надійний і повний ентузіазму спеціаліст. Але, що найголовніше - я дуже мотивована. Я готова повністю присвятити свій час проєктам та роботі. Я вважаю себе позитивною та відкритою людиною, що безумовно допомагає мені в комунікації.
Мої Hard skills: Figma; Photoshop; Illustrator; Miro; Sketch; Wireframes; Prototypes.
Мої Soft skills: креативність; відповідальність; самоуправління; організаційні навички; вміння аналізувати; швидке навчання.
Моя освіта: диплом з відзнакою Powercode Academy “Web designer”
Мої хобі: кіно, музика, книги, подорожі.
Моя спеціалізація:
- Landing Page
- Інтернет-магазин
- Корпоративний сайт
- Адаптація під мобільні пристрої
- Сайт візитки
- Мобільні додатки
Моє портфоліо: https://www.behance.net/alonalobovykova
Портфолио
- Art Gallery | Landing page25 просмотров
- Furniture Mobile App Design24 просмотра
- Cafe Breakfast at Tiffany17 просмотров