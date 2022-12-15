UX/UI Designer

Привіт, я Альона - UX/UI Designer.



Я відповідальний, надійний і повний ентузіазму спеціаліст. Але, що найголовніше - я дуже мотивована. Я готова повністю присвятити свій час проєктам та роботі. Я вважаю себе позитивною та відкритою людиною, що безумовно допомагає мені в комунікації.



Мої Hard skills: Figma; Photoshop; Illustrator; Miro; Sketch; Wireframes; Prototypes.



Мої Soft skills: креативність; відповідальність; самоуправління; організаційні навички; вміння аналізувати; швидке навчання.



Моя освіта: диплом з відзнакою Powercode Academy “Web designer”



Мої хобі: кіно, музика, книги, подорожі.