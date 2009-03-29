alone_prophet

$1000
Нужно разработать движок и дизайн паевого фонда аналогично http://fundamentaltradesystem.com. Платёжные системы: WM, LR, PM
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
16 лет назад
Нужно разработать движок и дизайн паевого фонда аналогично http://fundamentaltradesystem.com. Платёжные системы: WM, LR, PM
Требуется написать движок футбольного менеджера и генератор матчей. Возможности примерно как: http://soccerlife.ru, http://www.virtualsoccer.ru. Срок: 2 мес. ТЗ будет максимально подробное и точное в течении недели. Алгоритм ...