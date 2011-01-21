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Андрей Клещёв
alpha-omega
alpha-omega
36 лет
Россия
/
Курск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
Сайты под ключ
Действие аккаунта приостановлено!
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Ресторан
168 просмотров
Сайт обувной сети
195 просмотров
Сайт торговой сети
178 просмотров
Отзывы заказчиков
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Влад
valdisX
48 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
114 отзывов
(-2)
$50
0 баллов
13 лет назад
Разработка сайта на Drupal
К сожалению, исполнитель просто никакой.
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Отзывы заказчиков
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