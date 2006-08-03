alsh

А.В. Шокуров alsh

 
NaN летРоссия/Йошкар-Ола
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

отвественный и исполнительный человек.

ICQ 758180

Отзывы заказчиков
Efiec
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
0 баллов
17 лет назад
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После того как я выбрал этого человека победителем тендера он даже не появился в сети, мой заказ требовал срочного выполнения, а этот субъект подвел меня что характерезует его как неответственного лжеца!
прошло меньше суток. К сведению никаких предпосылок не было. Могли написать на емайл. Я только сегодня проверил утром емайл и увидел что вы меня выбрали. Готов работать. А вот насчет лжеца оч даже некрасиво. Пожалуйста измените свой отзыв
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