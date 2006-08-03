Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$0
0 баллов
17 лет назад
После того как я выбрал этого человека победителем тендера он даже не появился в сети, мой заказ требовал срочного выполнения, а этот субъект подвел меня что характерезует его как неответственного лжеца!
Ответный отзыв
прошло меньше суток. К сведению никаких предпосылок не было. Могли написать на емайл. Я только сегодня проверил утром емайл и увидел что вы меня выбрали. Готов работать. А вот насчет лжеца оч даже некрасиво. Пожалуйста измените свой отзыв