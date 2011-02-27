altaidwarf

Ищем человека для удаленной работы. Очень часто возникает ситуация когда проект у нас выполнять не кому, на этот случай нужен человек который разбирается во многих видах cms, может не только смонтажить на них шаблон но ...
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем доброго дня! Есть задачка, нужно в шоп скрипт сделать небольшой конкурс фотографий. Прикладываю скрины чтобы было наглядно что должно получится. Как будет работать: создаем страницу с конкурсом, сверху ее описание конкурса, ниже кнопка добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $70
Всем доброго времени суток. Необходимо за сегодня-завтра смонтировать шаблон html на систему управления. Добавить в один из разделов фотогалерею и обратную связь. Шаблон можно посмотреть здесь: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo&i=30977&tab=178 Разделы: 1. Главная 2. Новости/Акции (тоже сделать каким-нибудь модулем) 3. Как заработать 4. Продукция 5. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $178
Есть шаблон http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo&i=30977&tab=178 необходимо смонтажить его на ситсему управления наиболее подходящую для проекта и в последствии в которой не составит труда для редактирования контента. Также необходимо спрограммировать модуль "Партнерская программа" Срок 5 дней с программированием. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад