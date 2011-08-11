Занимаюсь веб дизайном, веб программированием и 3d моделированием
- Верстка и интеграция макетов;
- Программирование на NetCat;
- Анимация;
- Дизайн сайтов, баннеров и логотипов;
- Ретушь и восстановление изображений;
- 3d моделирование.
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В сети нахожусь с 12 до 24 по Москве. Без выходных.
Работаю без предоплаты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Моторзона400 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Быстро и качественно выполнил задание. Буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Спасибо Игорю за сотрудничество. Было приятно работать над его проектом. Рекомендую как отличного заказчика!
$50
0 баллов
14 лет назад
CSSHTML
Отказался заканчивать работу. Я спрашиваю "в чём проблема, может могу чем-то помочь?", в ответ только "извините не буду заканчивать".
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
от $500
нет рейтинга