alterfall

Александр alterfall

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаюсь веб дизайном, веб программированием и 3d моделированием

- Верстка и интеграция макетов;

- Программирование на NetCat;

- Анимация;

- Дизайн сайтов, баннеров и логотипов;

- Ретушь и восстановление изображений;

- 3d моделирование.

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В сети нахожусь с 12 до 24 по Москве. Без выходных.

Работаю без предоплаты.

Портфолио

Отзывы заказчиков

sladkovsp
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Меню для сайта
Быстро и качественно выполнил задание. Буду обращаться в будущем.
Спасибо Игорю за сотрудничество. Было приятно работать над его проектом. Рекомендую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
DevEmployer
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Создание шаблона на самописном движке
CSSHTML
Отказался заканчивать работу. Я спрашиваю "в чём проблема, может могу чем-то помочь?", в ответ только "извините не буду заканчивать".
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
от $500
нет рейтинга