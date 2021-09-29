Адаптивная верстка Landing Page

Сделаю профессиональную верстку Landing Page с использованием HTML5 / CSS3 / БЭМ / SCSS / Gulp / JS / jQuery.

- Чистый и валидный код (семантика);

- Подключение стандартных шрифтов;

- Соблюдение сроков.

- Возможно дальнейшее сотрудничество;

- Цена зависит от сложности работы.

- Без интеграции на CMS

От Вас мне понадобится готовый к верстке макет(psd. fig.) и ваши инструкции (в любом удобном виде). В идеале, если есть ТЗ. Если в макете используются платные шрифты - предоставьте также их.