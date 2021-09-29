Адаптивная верстка Landing Page
Сделаю профессиональную верстку Landing Page с использованием HTML5 / CSS3 / БЭМ / SCSS / Gulp / JS / jQuery.
- Чистый и валидный код (семантика);
- Подключение стандартных шрифтов;
- Соблюдение сроков.
- Возможно дальнейшее сотрудничество;
- Цена зависит от сложности работы.
- Без интеграции на CMS
От Вас мне понадобится готовый к верстке макет(psd. fig.) и ваши инструкции (в любом удобном виде). В идеале, если есть ТЗ. Если в макете используются платные шрифты - предоставьте также их.