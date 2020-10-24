Приятный голос, хорошая дикция, высокая грамотность и правильные эмоции
Работаю менеджером по продажам, так что голос поставлен. С удовольствием озвучу ваши видео, игры или тексты.
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Портфолио
- Озвучивание159 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Однозначно рекомендую Алексея, не в первый раз выручает! Озвучка на высшем уровне!
Ответный отзыв
Идеальный заказчик! Сотрудничаем уже не единожды, все прекрасно!
$2
10 баллов
4 года назад
Сотрудничаем во второй раз! Все отлично, настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую Алексея!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работаем уже второй раз, всегда на связи, быстрая оплата
$2
10 баллов
5 лет назад
Алексей, отлично справился с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного и высококлассного специалиста!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству! Отличный заказчик, четкая постановка задачи и оперативная оплата