alvicher

Алексей alvicher

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приятный голос, хорошая дикция, высокая грамотность и правильные эмоции

Работаю менеджером по продажам, так что голос поставлен. С удовольствием озвучу ваши видео, игры или тексты.

Портфолио

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Озвучка уведомления для alvicher
Однозначно рекомендую Алексея, не в первый раз выручает! Озвучка на высшем уровне!
Идеальный заказчик! Сотрудничаем уже не единожды, все прекрасно!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Озвучка уведомления для alvicher
Сотрудничаем во второй раз! Все отлично, настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую Алексея!
Отличный заказчик! Работаем уже второй раз, всегда на связи, быстрая оплата
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Озвучка 15 секунд
Алексей, отлично справился с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного и высококлассного специалиста!
Был рад сотрудничеству! Отличный заказчик, четкая постановка задачи и оперативная оплата
Ответный отзыв