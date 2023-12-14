always_better

Андрей always_better

 
22 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Завжди краще:)
#2Написание обзоров
#6Написание отзывов
#34Украинский язык
#55Русский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#517
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$4
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
все як завжди добре
Все прекрасно!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$4
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
все чудово
Все як завжди чудово!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$4
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
Все чудово
Дякую,все круто
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$4
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
Дуже приємна співпраця, будемо продовжувати і надалі
Дякую за співпрацю!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Ніяких зауважень, все добре
Швидко та неважко,замовник надає усі деталі.
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