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процент рекомендаций
#517
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
год назад
Написание отзывов
все як завжди добре
Ответный отзыв
Все прекрасно!
$4
10 баллов
год назад
Написание обзоров
все чудово
Ответный отзыв
Все як завжди чудово!
$4
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Все чудово
Ответный отзыв
Дякую,все круто
$4
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Дуже приємна співпраця, будемо продовжувати і надалі
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю!
$1
10 баллов
год назад
Украинский языкНаписание обзоров
Ніяких зауважень, все добре
Ответный отзыв
Швидко та неважко,замовник надає усі деталі.