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Образование: 1983 - 1989
Московский институт радиотехники электроники и автоматики, по специальности радиотехника
Окончание: 1989
Радиоинженер, тема диплома: широкодиапазонный приемник
Профессиональная деятельность:
1989 - 1991
Инженер в научно-исследовательской лаборатории на кафедре “Общая радиотехника” Московского института радиотехники
электроники и автоматики. Теоретические исследования и практическая разработка и изготовление различных радиосистем
Дальнейшее образование:
1993
Обучение при фонде “Кадры реформы”, Москва Направления обучения: формы предприятий, интернациональная финансовая система, экономическое право,
немецкий язык
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