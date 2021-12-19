alx-n

Александр alx-n

 
58 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
alX

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Образование: 1983 - 1989

Московский институт радиотехники электроники и автоматики, по специальности радиотехника  

Окончание: 1989

Радиоинженер, тема диплома: широкодиапазонный приемник  

Профессиональная деятельность:

 

1989 - 1991

Инженер в научно-исследовательской лаборатории на кафедре “Общая радиотехника” Московского института радиотехники

электроники и автоматики. Теоретические исследования и практическая разработка и изготовление различных радиосистем  

Дальнейшее образование:

 

1993

Обучение при фонде “Кадры реформы”, Москва Направления обучения: формы предприятий, интернациональная финансовая система, экономическое право,

немецкий язык  

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