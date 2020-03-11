Опыт коммерческой разработки ПО ~14 лет. В основном freelance и постоянная удаленная работа.

Примерный путь:

C++/win32 -> C#/web -> Javascript/frontend -> Python/backend

Основная специализация - REST/GraphQL API.

Но уверенно пишу и на современном Javascript/Ecmascript/TypeScript + Vue/Svelte/React(в порядке личного предпочтения).

Хорошо владею также Java/Kotlin(для REST/GraphQL API).

Любимый ЯП на данный момент - Elixir.

Увлекался AI/ML/глубоким обучением задолго до того, как это стало модным.

Сейчас уже немного разочаровался - 11 лет назад потенциал технологии казался иными, значительно выше.

Но при необходимости смогу применить ML на практике, знаю основные технологии и библиотеки для Python:

Tensorflow, scikit.learn, Keras, PyTorch, fast.ai, SpaCy, opencv, gensim, итд.