Опыт коммерческой разработки ПО ~14 лет. В основном freelance и постоянная удаленная работа.
Примерный путь:
C++/win32 -> C#/web -> Javascript/frontend -> Python/backend
Основная специализация - REST/GraphQL API.
Но уверенно пишу и на современном Javascript/Ecmascript/TypeScript + Vue/Svelte/React(в порядке личного предпочтения).
Хорошо владею также Java/Kotlin(для REST/GraphQL API).
Любимый ЯП на данный момент - Elixir.
Увлекался AI/ML/глубоким обучением задолго до того, как это стало модным.
Сейчас уже немного разочаровался - 11 лет назад потенциал технологии казался иными, значительно выше.
Но при необходимости смогу применить ML на практике, знаю основные технологии и библиотеки для Python:
Tensorflow, scikit.learn, Keras, PyTorch, fast.ai, SpaCy, opencv, gensim, итд.