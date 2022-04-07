Настройка контекстной рекламы

Занимаемся продвижением бизнеса в сетях. Настройка рекламы на поиске в Я.Директ и Google AdWords.+ таргетированная реклама ( fb+inst, mytarget, vk)

Предлагаем комплексное продвижение.

В услуги входит: консультация, анализ вашей компании(если она есть), сбор семантического ядра, настройка под ключ, ежемесячное ведение и оптимизация.