Рада кожній співпраці! Якісне та вчасне виконання завдання

Мене звати Аліна і я готова викладатись, щоб вам сподобалась моя робота.

Буду старатись у максимально короткий термін виконувати ваші замовлення, а головне якісно. Завжди рада будь-якій співпраці.

Трохи про мене: люблю навчатись новому та розвиватись, читати корисну літературу – психологію та соціологію, також займаюсь спортом і обожнюю танцювати. Готова відразу приступити до виконання завдань.

Маю досвід роботи редагування тексту, копірайтинг та набір тексту з аудіо-відео максимально швидко.