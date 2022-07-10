Ответственный, пунктуальный , готова выполнять ваши задачи максимально быстро и при этом не теряя качество, на связи почти 24/7! Имею навыки: сайты на

Ответственный, пунктуальный , готова выполнять ваши задачи максимально быстро и при этом не теряя качество, на связи почти 24/7!

Имею навыки: сайты на конструкторах, иллюстрации, обработка фото, оформление стори, стоп моушен!

Ответственный, пунктуальный , готова выполнять ваши задачи максимально быстро и при этом не теряя качество, на связи почти 24/7!

Имею навыки: сайты на конструкторах, иллюстрации, обработка фото, оформление стори, стоп моушен!

Ответственный, пунктуальный , готова выполнять ваши задачи максимально быстро и при этом не теряя качество, на связи почти 24/7!

Имею навыки: сайты на конструкторах, иллюстрации, обработка фото, оформление стори, стоп моушен!

Ответственный, пунктуальный , готова выполнять ваши задачи максимально быстро и при этом не теряя качество, на связи почти 24/7!

Имею навыки: сайты на конструкторах, иллюстрации, обработка фото, оформление стори, стоп моушен!