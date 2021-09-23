Я начинающий фрилансер, имею высшее образование в сфере экономики и предприятия. Готова браться за любую работу связанную с переводом текста (украинский-русский язык), перепечаткой текста с видео, аудио, фото формата, наполнения сайтов, публикации объявлений. Есть опыт работы с олх, бесплатка, оголоша, шафа, наполняла свой интернет магазин на OpenCart. Если есть предложения не связанные с вышеперечисленной работой, но не требующие специализированых знаний в области IT или другой то готова взяться за работу с четкими инструкциями.