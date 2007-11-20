Опыт работы:

1. Копирайтер, рерайтер - 3 года.

2. Журналист - 5 лет (не профильная работа, но когда обращаются не отказываю, т.к. статьи специфические)

3. Автор литературных изданий - 2 года.

4. Художественный переводчик - 1 год.

5. Худ. редактор - 1 год.

6. По специфике своей работы, напишу статьи о подборе, оценке и мотивации персонала.

Я еще крестиком вышивать умею, + выполняю визаж, а еще люблю готовить:)

От скромности я не умру:) по сути дела, не отказываюсь от работы если она хорошо оплачивается, + вменяемость заказчика, умеют аргументированно убедить заказчика почему нужно так, а не иначе.

Пишу на любые темы, все статьи выходят хорошими умею понять заказчика что ему надо. Все статьи писали под заказ. Желающим предоставлю рекомендательное письмо (о моей работе) для изучения.

Есть категория статей за которые я беру чуть дороже это статьи эзотерического направления. В этой сфере если я что-то пишу, то я знаю что я пишу и делаю такие выкладки, которые простой копирайтер сделать не сможет.

Хочу также сказать что в настоящее время я занята на крупном проекте перевод и художественная правка. Любители почитать скоро все узнают, до Московской книжной выставки остались считанные месяцы. Поэтому если у вас есть ко мне предложение, пишите, если заинтересует я возьмусь за проект.

С уважением,

Светлана

P.S. РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СБС и только с предоплатой. Никаких сегодня стулья, а завтра через месяц деньги не принимаются. Получили проверили оплатили.