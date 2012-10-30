amenset

Эмма amenset

 
42 годаРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Англ. язык, свободное владение ПК, скорость печати – 200 знаков в минуту

Имя: Орленко Эмма Николаевна

Пол: женский

Дата рождения: 27.03.1981

E-mail: [email protected]

Телефон: +20 12 23820050

Образование: 09.1999-06.2002 - Воронежский государственный университет (г. Воронеж), факультет романо-германской филологии (английский язык), специальность – лингвистика и межкультурная коммуникация

Работа: 07.2010-08.2012 – Связной Банк (ЗАО) (г. Воронеж), должность – специалист группы обработки корреспонденции и сложных запросов, обязанности – обработка e-mail корреспонденции, чатов, отзывов клиентов, отправка банковских документов

01.2006-07.2009 – казино "Феникс" (г. Воронеж), должность – крупье, обязанности – ведение игры

09.2004-06.2005 - казино "Дискавери" (г. Воронеж), должность – крупье, обязанности – ведение игры

12.2001-01.2004 - казино "Кардинал" (г. Воронеж), должность – крупье, обязанности – ведение игры

Проф. навыки: знание английского языка (разговорный), свободное владение ПК, знание MS Word, Excel, Outlook, IE, банковских программ, скорость печати – 200 знаков в минуту, высокая продуктивность

Личные качества: терпение, пунктуальность, усидчивость, нацеленность на результат, умение общаться с людьми, бесконфликтность, стрессоустойчивость, пунктуальность