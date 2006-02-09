Описание
Информаиция
Меня зовут Хадис, мне 16 лет проживаю в городе Москва.
знаю 6 языков програмирования несколько из них
JAVA-PYTHON-PASCAL
занимаюсь веб дизайном, разработкой и версткой сайтов, созда логотипы,игры, итд!
Приму вашу работу и выполню в кратчайшие сроки!
Я против войны в Украине!
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$45
2 балла
10 месяцев назад
Этот человек обманщик, морочит голову и не выполнив заказ просит закрыть его. У меня с ним был спор который решился в мою пользу. Если не хотите проблем, то не связывайтесь с ним.
Ответный отзыв
ужасно