amirovhh

Хадис Амиров amirovhh

 
17 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание

Информаиция

Меня зовут Хадис, мне 16 лет проживаю в городе Москва.

знаю 6 языков програмирования несколько из них

JAVA-PYTHON-PASCAL

занимаюсь веб дизайном, разработкой и версткой сайтов, созда логотипы,игры, итд!

Приму вашу работу и выполню в кратчайшие сроки!

PythonВерстка сайтаJava
недостаточно оценок
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Отзывы заказчиков
guest_1668621111152
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$45
2 балла
10 месяцев назад
Заполнение карточек для маркетплейса
Этот человек обманщик, морочит голову и не выполнив заказ просит закрыть его. У меня с ним был спор который решился в мою пользу. Если не хотите проблем, то не связывайтесь с ним.
ужасно
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