Архитектор чат-ботов и автоворонок

Автоматизатор и интегратор вашего проекта.

- соберу чат-бота на любой платформе для любого мессенджера по ТЗ

- разработаю чат бота под ключ от идеи до визуала

- помогу с разработкой автоворонки

- подключу GetCource, Bizon, GoogleDocs и другие crm

- разработаю лид-магниты

- составлю ТЗ для подрядчиков

- есть опыт разработки автовебинаров для онлайн-школ

- легко и быстро вхожу в ваш проект, разберусь с существующими настройками

- опыт работы в команде

Опыт 2+ года. Техническое образование, есть глубокое понимание маркетинга, SMM

"Быстрые кейсы":

https://telegram.me/Demo_tisha_bot

Вся основная информация о проекте в первых сообщениях после запуска бота

https://telegram.me/salesprom_bot

Аналогично предыдущему проекту- я создатель от написания сценария и текстов до сборки бота на платформе. Проект на старте запуска- прогревочная воронка для маркетолога. Так же- я верстала визуал и дизайн чек-листов

https://telegram.me/browspro_bot

Сборка бота по ТЗ