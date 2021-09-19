Автоматизатор и интегратор вашего проекта.
- соберу чат-бота на любой платформе для любого мессенджера по ТЗ
- разработаю чат бота под ключ от идеи до визуала
- помогу с разработкой автоворонки
- подключу GetCource, Bizon, GoogleDocs и другие crm
- разработаю лид-магниты
- составлю ТЗ для подрядчиков
- есть опыт разработки автовебинаров для онлайн-школ
- легко и быстро вхожу в ваш проект, разберусь с существующими настройками
- опыт работы в команде
Опыт 2+ года. Техническое образование, есть глубокое понимание маркетинга, SMM
"Быстрые кейсы":
https://telegram.me/Demo_tisha_bot
Вся основная информация о проекте в первых сообщениях после запуска бота
https://telegram.me/salesprom_bot
Аналогично предыдущему проекту- я создатель от написания сценария и текстов до сборки бота на платформе. Проект на старте запуска- прогревочная воронка для маркетолога. Так же- я верстала визуал и дизайн чек-листов
https://telegram.me/browspro_bot
Сборка бота по ТЗ