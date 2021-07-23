Тщательная корректура любых текстов, в том числе технических. Не переношу канцеляризма и косноязычия - фильтрую этот базар.

Я корректор, скорее, по состоянию души, складу характера и опыту, чем по образованию. За последние полтора года правил более 7 тысяч текстов различной тематики. Следовательно, нахожусь в отличной форме, и глаза точно отлавливают ошибки. Обладаю врожденной тщательностью и усидчивостью. На связи 24/7, рабочее время не нормировано.