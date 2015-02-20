Системное администрирование Linux/Windows, программист C++
Опыт работы в администрировании Linux/Windows и поддержке 6 лет. ( 2008 - )
Linux:
- Установка (Debian, Centos)
- Сеть(маршрутизация, firewall, VPN, шейпинг трафика, DNS, squid)
- Мониторинг(Zabbix, Monit)
- Связь(Jabber)
- Установка Windows Server 2008
- Настройка Active Directory
- Групповые политики
- Gamedev (Ogre3D, Newton Dynamics, Bullet Phys Engine)
- Framework(Poco, Qt)
- Управление доступом пользователей в интернет (Iptables, Squid) и ограничение скорости доступа ( пользователи заходят на сайты в определённое время и с выделенной скорость в канале )
- OpenVPN для удаленного доступа к корпоративной сети и связи между филиалами
- динамическая маршрутизация ospf в корпоративной сети с резервными каналами ( меняется маршрут в зависимости от доступности филиала )
- установка ejabber в филиалах с авторизацией в Active Directory и настройка связи между серверами Jabber ( написал модуль который создает общий список пользователей по группе с Active Direcory )
- настройка ограниченного запуска программ в среде Windows ( пользователи работают с обычными права и запуск программ только с доверенных путей)
- Прикладное ПО: написание программы для бухгалтерии, для считывания с самодельного устройства звукового потока.
- Разработка игр: игровой движок
Разработка игр
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#24
Системное программирование
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$1/час
от $1от 1 дня
#43
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#44