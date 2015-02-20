amranello

Олег amranello

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Системное администрирование Linux/Windows, программист C++

Опыт работы в администрировании Linux/Windows и поддержке 6 лет. ( 2008 - )

Linux:

  • Установка (Debian, Centos)
  • Сеть(маршрутизация, firewall, VPN, шейпинг трафика, DNS, squid)
  • Мониторинг(Zabbix, Monit)
  • Связь(Jabber)
Windows:

  • Установка Windows Server 2008
  • Настройка Active Directory
  • Групповые политики
C++:

  • Gamedev (Ogre3D, Newton Dynamics, Bullet Phys Engine)
  • Framework(Poco, Qt)
Опыт администрирования:

  • Управление доступом пользователей в интернет (Iptables, Squid) и ограничение скорости доступа ( пользователи заходят на сайты в определённое время и с выделенной скорость в канале )
  • OpenVPN для удаленного доступа к корпоративной сети и связи между филиалами
  • динамическая маршрутизация ospf в корпоративной сети с резервными каналами ( меняется маршрут в зависимости от доступности филиала )
  • установка ejabber в филиалах с авторизацией в Active Directory и настройка связи между серверами Jabber ( написал модуль который создает общий список пользователей по группе с Active Direcory )
  • настройка ограниченного запуска программ в среде Windows ( пользователи работают с обычными права и запуск программ только с доверенных путей)
Опыт программирования:
  • Прикладное ПО: написание программы для бухгалтерии, для считывания с самодельного устройства звукового потока.
  • Разработка игр: игровой движок
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#24
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#43
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#44