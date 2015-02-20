Системное администрирование Linux/Windows, программист C++

Опыт работы в администрировании Linux/Windows и поддержке 6 лет. ( 2008 - )

Linux:

Установка (Debian, Centos)

Сеть(маршрутизация, firewall, VPN, шейпинг трафика, DNS, squid)

Мониторинг(Zabbix, Monit)

Связь(Jabber)

Установка Windows Server 2008

Настройка Active Directory

Групповые политики

Gamedev (Ogre3D, Newton Dynamics, Bullet Phys Engine)

Framework(Poco, Qt)

Управление доступом пользователей в интернет (Iptables, Squid) и ограничение скорости доступа ( пользователи заходят на сайты в определённое время и с выделенной скорость в канале )

OpenVPN для удаленного доступа к корпоративной сети и связи между филиалами

динамическая маршрутизация ospf в корпоративной сети с резервными каналами ( меняется маршрут в зависимости от доступности филиала )

установка ejabber в филиалах с авторизацией в Active Directory и настройка связи между серверами Jabber ( написал модуль который создает общий список пользователей по группе с Active Direcory )

настройка ограниченного запуска программ в среде Windows ( пользователи работают с обычными права и запуск программ только с доверенных путей)